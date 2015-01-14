У моргах Дніпропетровської області залишається 31 невпізнане тіло бійців АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на директора департаменту взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи ОДА Ірину Федорчук.

«Ми звертаємося до людей, родичі яких беруть участь в АТО і вважаються зниклими безвісти, здавати аналіз ДНК. Це робиться для того, щоб встановити особи загиблих або виключити випадки загибелі воїнів», - зазначила Федорчук.

Читайте такожНа Донбасі знайдено близько 130 останків українських військовихВона нагадала, що з початку проведення АТО до моргів Дніпропетровської області надійшло 387 тіл. З них 161 загиблого було упізнані візуально. Шляхом молекулярно-генетичних досліджень встановлено особи ще 20 воїнів. Серед них 9 загиблих, які були невпізнані і поховані в Дніпропетровську. Це хлопці з Полтавської, Рівненської, Житомирської, Волинської та Чернігівської областей. Родичі 5 бійців вже прийняли рішення про їх перепоховання.

Як повідомляв УНІАН, за даними Дніпропетровської ОДА, з 11 вересня 2014 року в Дніпропетровську проводяться поховання загиблих у зоні проведення АТО. Вже поховано 136 не упізнаних тіл. По кожному випадку були відібрані зразки аналізів та внесені до єдиної бази.

Довідка УНІАН. За ініціативою Дніпропетровської облдержадміністрації з 1 жовтня 2014 р. на базі експертно-криміналістичного центру МВС України у Києві створений Єдиний реєстр бази даних ДНК-профілів загиблих під час АТО та людей, чиї родичі зникли безвісти. При кожному управлінні МВС України в областях були створені робочі групи та «гарячі лінії».