Бойовики відновили залізничний вузол в Дебальцевому для транспортування озброєння - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За даними розвідки, Дебальцевський залізничний вузол знову відновлено. Противник використовує його для транспортування озброєння та військової техніки в зазначений район", - відзначив Лисенко.

Читайте такожБойовики активно намагаються відновити Дебальцевський залізничний вузол

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Лисенко повідомив, що внаслідок інтенсивних обстрілів бойовиків з різних артилерійських та ракетних систем Дебальцевський залізничний вузол було повністю знищено.

“Зрозуміло, що стратегічний залізничний вузол Дебальцеве перестав мати значення для регіону — він перетворився фактично на поверхню Місяця, там суцільні воронки, знищені залізничні рейки, залізничний вокзал”, - сказав Лисенко.