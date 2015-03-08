Партизани в зоні АТО підірвали колону бойовика Мозгового

Про це у Facebook повідомив лідер бригади Олександр Гладкий.

"07.03.15 р. о 20:35 партизанами "Тіні" (група І) по дорозі на в'їзді до н. п. Алчевськ трьома мон-50 підірвана колона Мозгового, джип Ніссан патрол і дві Тойоти охорони, склад росіяни", - написав він.

За словами Гладкого, Мозковий сидів на задньому сидінні і отримав поранення в голову.

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"Троє охоронців - 200-ті. П'ятеро охоронців-росіян - легкі 300-ті", - повідомив Гладкий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партизанський загін "Тіні" у Новоазовському районі Донецької області підірвав два російських танка разом з екіпажами.