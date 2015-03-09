Порошенко: Під час виходу сил АТО з Дебальцевого загинули 19 українських військових

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв`ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.

”Під час організованого виходу з плацдарму загинуло за даними всіх служб... 19 військовослужбовців, під час виходу 135 - отримали поранення, 9 - все ще залишаються в полоні, бо ви знаєте ми 150 - з полону звільнили”, - сказав він.

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Порошенко додав, що доля 12 військовослужбовців поки ще уточнюється.