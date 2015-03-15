Бойовики за 12 годин 23 рази порушили перемир'я - прес-центр АТО

Як повідомили у прес-центрі АТО, з 7.00 до 19.00 бойовики 23 рази застосували зброю проти українських військових.

Зокрема, бандформування 11 разів застосували міномети і гранатомети, двічі - танки та 7 разів стрілецьку зброю.

Найбільша кількість таких інцидентів зафіксована на Донецькому напрямку. Зокрема, о 9.20 ворог з танків бив по Пісках, о 13.00 - по Авдіівці. З 16.25 до 16.50 по Пісках бойовики завдали ударів з 82- та 120-міліметрових мінометів, йдеться у повідомленні.

Читайте такожТерористи увечері обстріляли Широкине з "відведених" мінометів - сектор "М"На Маріупольському напрямку російсько-терористичні угруповання двічі застосували стрілецьку зброю проти сил АТО в районі Широкине та Чермалик.

О 17.20 по Широкиному бойовики вели вогонь із 120-міліметрового міномета.

На Луганському напрямку зафіксовано факт використання стрілецької зброї бойовиками поблизу селища Сокільники.