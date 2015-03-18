Бойовики готуються до наступу - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.

«Росія активно нарощує процес перекидання та накопичення матеріально-технічних ресурсів «ЛНР» і «ДНР», необхідних для подальшого ведення бойових дій з окупованих територій України - фактично створюється ресурсна база для подальшої ескалації конфлікту», - пише Тимчук.

У той же час, за інформацією ІС, протягом останніх діб зафіксовані неодноразові спроби формувань бойовиків на Донбасі створити підстави для зриву «режиму перемир'я».

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«Провокації здійснюються шляхом обстрілу позицій українських військ і проведення ряду активних дій наступального характеру. Зокрема, в районі н. п. Майорський була зроблена спроба відтіснити українські підрозділи з їх передових позицій, активні обстріли з боку терористів зафіксовані в районі н. п. Широкино, Піски, Авдіївка», - повідомляє Тимчук.

Зокрема, в районі Авдіївки піхотні групи бойовиків посилюються танковими взводами - 3-4 танки, які діють у ролі груп безпосередньої вогневої підтримки. У них також збільшилася кількість пересувних зенітних установок ЗУ-23-2 і мінометів на автомобільному транспорті. У свою чергу, в район Широкино бойовики стягнули 8 танків і 13 ББМ.