У Чернівці із зони АТО повернулися понад 200 десантників (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, частина бійців буде звільнена в запас, решта - отримають відпустки, після яких знову вирушать в зону АТО.

Читайте такожВ Україні стартувала хвиля демобілізаціїНа території батальйону військових з квітами і синьо-жовтими кульками зустрічали командування частини, керівники області та обласного центру, родичі, волонтери та близько двох сотень небайдужих чернівчан.

Кращих військовослужбовців відзначили нагородами і пам'ятними знаками Міністерства оборони.