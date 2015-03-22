У Чернівці із зони АТО повернулися понад 200 десантників (фото)
14:36, 22 березня 2015Війна
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Понад 200 військовослужбовців батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади, що дислокується у Чернівцях, повернулися сьогодні додому із зони проведення АТО.
В Чернівці повернулись дисантники \mil.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, частина бійців буде звільнена в запас, решта - отримають відпустки, після яких знову вирушать в зону АТО.
Читайте такожВ Україні стартувала хвиля демобілізаціїНа території батальйону військових з квітами і синьо-жовтими кульками зустрічали командування частини, керівники області та обласного центру, родичі, волонтери та близько двох сотень небайдужих чернівчан.
Їх зустрічали родичі, міська влада та містяни \ mil.gov.ua
Кращих військовослужбовців відзначили нагородами і пам'ятними знаками Міністерства оборони.
Також військові отримали нагороди \ mil.gov.ua
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