Бійці "Азова" підбили танк бойовиків

"В результаті вдалої відповіді азовців на обстріл з боку бойовиків, нашим військовим вдалося підбити ворожий танк", - йдеться в повідомленні полку "Азов".

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