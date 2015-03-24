Статус учасника бойових дій отримали понад 22 тисячі людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Сергій Кучеренко.

"На цей час міжвідомчою комісією, яка діє при Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, встановлено статус учасника бойових дій 22 тис. 322 особам, у тому числі 11 тис. 753 є військовослужбовцями та працівниками Збройних сил України", - наголосив Кучеренко.

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За його словами, з метою спрощення механізму надання статусу учасника бойових дій постановою Кабінету міністрів від 4 лютого 2015 року №104 внесено зміни до вищезазначеного порядку.

"Міністерству оборони України та іншим силовим відомствам надано право самим встановлювати статус учасника бойових дій особам, які брали участь в антитерористичній операціі", - сказав Кучеренко.

Раніше УНІАН повідомляв, що за час АТО статус учасника бойових дій отримали понад 8 тис. військових.