За час АТО статус учасника бойових дій отримали понад 8 тис. військових

09:54, 26 лютого 2015
Суспільство
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За час проведення антитерористичної операції на сході України статус учасника бойових дій отримали понад 8 тис. військових.

На рассмотрении межведомственной комиссии для определения статуса участника боевых действий находятся материалы еще на 3 тыс. 235 человек / REUTERS

Про це в ході брифінгу розповів в. о. начальника прес-служби Генерального штабу Владислав Селезньов, повідомляє 112.ua.

"На сьогоднішній день статус учасника бойових дій отримали 8488 військовослужбовців та працівників ЗСУ, учасників АТО", - заявив він.

Крім цього, за словами Селезньова, на розгляд міжвідомчі комісії, щодо визначення статусу учасника бойових дій, знаходяться матеріали ще на 3235 військовослужбовців і працівників ЗСУ.

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Згідно з повідомленням, раніше глава Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев'янко заявив, що статус учасника бойових дій серед цивільних осіб було надано лише 62 особам.

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 лютого статус учасника бойових дій отримали 13 тис. 461 учасник антитерористичної операції.


 

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