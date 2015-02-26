За час АТО статус учасника бойових дій отримали понад 8 тис. військових

Про це в ході брифінгу розповів в. о. начальника прес-служби Генерального штабу Владислав Селезньов, повідомляє 112.ua.

"На сьогоднішній день статус учасника бойових дій отримали 8488 військовослужбовців та працівників ЗСУ, учасників АТО", - заявив він.

Крім цього, за словами Селезньова, на розгляд міжвідомчі комісії, щодо визначення статусу учасника бойових дій, знаходяться матеріали ще на 3235 військовослужбовців і працівників ЗСУ.

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Згідно з повідомленням, раніше глава Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев'янко заявив, що статус учасника бойових дій серед цивільних осіб було надано лише 62 особам.

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 лютого статус учасника бойових дій отримали 13 тис. 461 учасник антитерористичної операції.



