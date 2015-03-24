Від початку року на Донбасі знешкодили 2 тисячі вибухонебезпечних предметів
Від початку року на Донбасі піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили 123 гектари територій та знешкодили понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра повідомила сьогодні на брифінгу в Києві.
За її словами, від початку року піротехнічними підрозділами ДСНС було обстежено близько 123 га територій на Донбасі, у тому числі шляхи інженерних комунікацій, ділянки, на яких проводились аварійно-ремонтні роботи щодо наявності вибухонебезпечних предметів.
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«Внаслідок чого було вилучено та знешкоджено понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів», - повідомила Бистра.
«За вчора піротехніки ДСНС обстежили території Слов’янського району: селища Семенівка, Миколаївка, Карпівка, Райгородок, а також місто Маріуполь», - зазначила вона.
Крім того, у Луганській області обстежено території сіл Трьохізбенка та Дмитрівка.
Нагадаємо, у лютому УНІАН повідомляв, що на Донбасі з червня виявили понад 30 тисяч боєприпасів.