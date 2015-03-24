Від початку року на Донбасі знешкодили 2 тисячі вибухонебезпечних предметів

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра повідомила сьогодні на брифінгу в Києві.

За її словами, від початку року піротехнічними підрозділами ДСНС було обстежено близько 123 га територій на Донбасі, у тому числі шляхи інженерних комунікацій, ділянки, на яких проводились аварійно-ремонтні роботи щодо наявності вибухонебезпечних предметів.

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«Внаслідок чого було вилучено та знешкоджено понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів», - повідомила Бистра.

«За вчора піротехніки ДСНС обстежили території Слов’янського району: селища Семенівка, Миколаївка, Карпівка, Райгородок, а також місто Маріуполь», - зазначила вона.

Крім того, у Луганській області обстежено території сіл Трьохізбенка та Дмитрівка.

Нагадаємо, у лютому УНІАН повідомляв, що на Донбасі з червня виявили понад 30 тисяч боєприпасів.