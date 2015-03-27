Бойовики у Широкиному обстріляли автомобіль зі спостерігачами ОБСЄ

Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-офіцер сектору «М» Олег Сушинський.

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«Близько 15 години вони обстріляли машину місії ОБСЄ, яка там знаходилась на спостережному пункті і рухалась по селу. На щастя, всі лишились живі та здорові. Поранених немає», - сказав він.