Бойовики у Широкиному обстріляли автомобіль зі спостерігачами ОБСЄ
19:01, 27 березня 2015Війна
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Бойовики у Широкиному обстріляли автомобіль зі спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, жертв і потерпілих немає.
REUTERS
Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-офіцер сектору «М» Олег Сушинський.
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«Близько 15 години вони обстріляли машину місії ОБСЄ, яка там знаходилась на спостережному пункті і рухалась по селу. На щастя, всі лишились живі та здорові. Поранених немає», - сказав він.
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