Бойовики у Широкиному обстріляли автомобіль зі спостерігачами ОБСЄ

19:01, 27 березня 2015
Війна
726 0

Бойовики у Широкиному обстріляли автомобіль зі спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, жертв і потерпілих немає.

REUTERS

Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-офіцер сектору «М» Олег Сушинський.

Читайте такожОБСЄ: в Широкиному зруйновані близько 60% будівель

«Близько 15 години вони обстріляли машину місії ОБСЄ, яка там знаходилась на спостережному пункті і рухалась по селу. На щастя, всі лишились живі та здорові. Поранених немає», - сказав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter