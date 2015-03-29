Бойовики 1,5 години обстрілювали позиції сил АТО в Гранітному: один загиблий - ЗМІ

В селищі Гранітне Донецької області в результаті обстрілу загинув український військовий, ще один поранений боєць.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з посиланням на військових.

Починаючи з 17:00 бойовики обстрілювали позиції сил антитерористичної операції в Гранітному протягом близько півтора годин. Терористи використовували 122 і 152-міліметрову зброю.

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Наголошується, що українські військові у відповідь не стріляли.