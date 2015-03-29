Бойовики 1,5 години обстрілювали позиції сил АТО в Гранітному: один загиблий - ЗМІ
20:55, 29 березня 2015Війна
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Проти українських військових використовували 122 і 152-міліметрову зброю.
REUTERS
В селищі Гранітне Донецької області в результаті обстрілу загинув український військовий, ще один поранений боєць.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua з посиланням на військових.
Починаючи з 17:00 бойовики обстрілювали позиції сил антитерористичної операції в Гранітному протягом близько півтора годин. Терористи використовували 122 і 152-міліметрову зброю.
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Наголошується, що українські військові у відповідь не стріляли.
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