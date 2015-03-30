За добу в зоні АТО загинув один український військовий, троє отримали поранення – штаб
13:08, 30 березня 2015Війна
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Про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко.
REUTERS
В зоні проведення антитерористичної операції за добу загинув один український військовослужбовець, троє отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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За його словами, минулої доби в зоні АТО на сході України загинув один український військовий, троє отримали поранення.
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