За добу в зоні АТО загинув один український військовий, троє отримали поранення – штаб

13:08, 30 березня 2015
Війна
173 0

Про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко.

REUTERS

В зоні проведення антитерористичної операції за добу загинув один український військовослужбовець, троє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожШтайнмаєр закликав негайно припинити обстріли на Донбасі

За його словами, минулої доби в зоні АТО на сході України загинув один український військовий, троє отримали поранення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter