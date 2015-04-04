Порошенко: Збройні сили зможуть дати відсіч агресору, незважаючи на перемир'я

Президент України Петро Порошенко заявляє, що, незважаючи на перемир'я, Збройні сили мають бути готові дати відсіч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у навчальному центрі Національної гвардії у Київській області.

“Незважаючи на перемир'я, на те, що Збройні сили, виконуючи мій наказ, жорстко дотримуються режиму припинення вогню, у випадку його порушення нам є чим дати відповідь агресору”, - сказав Порошенко.

За словами президента, український оборонпром на сьогодні перейшов на тризмінну роботу і швидко нарощує бойову потужність України.

“Ми наголошуємо на тому, що танками і БТРами ми б'ємо по безробіттю, і тисячі нових робочих місць, які були створені на оборонних підприємствах, це є наш внесок у відновлення промислового потенціалу України”, - сказав Порошенко.

Як сказав президент, новий гранатомет української розробки, який сьогодні на полігоні випробував начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, має вдвічі більшу точність і дальність та розрахований на різні типи боєприпасів.

Порошенко також зазначив, що четверта хвиля мобілізації завершує перший етап навчання, і призвані військовослужбовці переходять до заміни підрозділів, що демобілізуються.

Читайте такожБойовики для дискредитації українських військових обстріляли Донецьк “Формується перша черга резерву, і головне, що ми сьогодні бачили (у навчальному центрі - УНІАН), - в основному продукцію українського оборонпрому, який поставляє у війська сучасні види озброєння. Точність та надійність - це сьогодні те, що характеризує українську бойову техніку”, - сказав президент.

За словами Порошенка, іноземні зразки озброєння надходили і будуть надходити до українських військових.

“Ми наверстуємо те, чим 23 роки не займалася держава, відновлюємо те, що 23 роки руйнувалося”, - сказав Порошенко.