Суперечки між бойовиками переростають у збройні сутички - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«За оперативною інформацією, через погіршення фінансового забезпечення і зниження морально-психологічного стану в лавах незаконних збройних формувань, серед бойовиків загострюються внутрішні суперечності, що переростають у збройні сутички», - сказав він.

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«Один з таких епізодів трапився на блокпосту незаконних збройних формувань у с. Красноармійське Новоазовського району Донецької області (окупована територія), де між бойовиками сталася суперечка, яка згодом переросла у стрілянину», - додав Лисенко.