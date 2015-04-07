З минулої п'ятниці до України в'їхали три колони танків і БТР з Росії
21:28, 07 квітня 2015Війна
904 0
Заступник командувача штабу АТО Володимир Федичев заявляє, що упродовж 3-6 квітня на непідконтрольну уряду України територію Донбасу в’їхали три колони військової техніки з Росії.
Reuters
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Через КПП «Ізварине» у напрямку на Луганськ – 12 танків Т-72, через КПП «Дмитрівка» – 10 БТРів і 10 БМД, знову ж через Дмитрівку у напрямку на Степанівку (Шахтарського району Донецької області) – 20 БМД і 25 вантажних автомобілів «КамАЗ» з особовим складом», – сказав Федичев.
Читайте такожМЗС вимагає від Росії не займатися контрабандою під виглядом доставки "гуманітарки"
За його словами, одна з приватних швейних майстерень Новоазовська Донецької області, територія підконтрольна «ДНР», також отримала замовлення на пошиття шевронів угруповання на форму кадрових російських військових.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter