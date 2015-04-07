З минулої п'ятниці до України в'їхали три колони танків і БТР з Росії

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Через КПП «Ізварине» у напрямку на Луганськ – 12 танків Т-72, через КПП «Дмитрівка» – 10 БТРів і 10 БМД, знову ж через Дмитрівку у напрямку на Степанівку (Шахтарського району Донецької області) – 20 БМД і 25 вантажних автомобілів «КамАЗ» з особовим складом», – сказав Федичев.

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За його словами, одна з приватних швейних майстерень Новоазовська Донецької області, територія підконтрольна «ДНР», також отримала замовлення на пошиття шевронів угруповання на форму кадрових російських військових.