Росія стягла до українського кордону 420 танків і 53 тис. солдат - штаб АТО

Про це повідомив заступник командувача АТО полковник Валентин Федичев, цитує його прес-служба Донецької ОДА.

Крім того, на російсько-українському кордоні, за його словами, зосереджено до 420 танків, до 1920 ББМ, більше 500 артсистем, майже 200 РСЗВ, понад 380 бойових літаків і майже 130 вертольотів.

"І це без урахування бойової техніки і особового складу 1-го і 2-го АК так званої армії "Новоросії" чисельністю понад 31 тис. осіб, з яких - абсолютна більшість — російські "найманці-добровольці", - заявив Федичев.

Крім того, за його словами, Росія не перешкоджає облаштуванню так званого "державного кордону" між так званою "ЛНР" та РФ.

"Для здійснення цього "заходу", який фактично анулює роль Росії як одного з гарантів виконання Мінських угод, керівництво "ЛНР" почало комплектувати власну прикордонну охорону і облаштовувати 2 пункту прикордонного контролю — "Довжанський" і "Червонопартизанськ", - заявив Федичев.

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Він також повідомив, що в районі Донецька створюється ударне угруповання бойовиків.

"Росія не тільки знає про це, але й керує цим процесом - руками російських військовослужбовців", - сказав Федичев.