Російський канал показав, як снайпери батальйону Донбас застрелили найманця

Снайпери батальйону Нацгвардії спеціального призначення "Донбас" у Широкіному підтверджують загибель найманця, про якого йшлося у сюжеті російського РЕН-ТВ, повідомляє lb.ua із посиланням на одного зі снайперів полку.

Як сказали у сюжеті російські репортери, які побували на місці подій, убитий був росіянином, що приїхав із Зеленограда.

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За словами співрозмовника видання, події, які показав російський пропагандистський телеканал, відбувалися у середу, 8 квітня.

"Тоді у сепарів 8 двохсотих було!" - сказав боєць.

У той день по бойовиках "працювали" четверо снайперів батальйону, також "донбасівці" використовували міномети, АГС та кулемети. Стріляли у відповідь на безперервні обстріли з боку противника.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські журналісти виклали відео обстрілу Дебальцевого, під час якого вони заохочують бойовиків.