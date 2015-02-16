Російські журналісти виклали відео обстрілу Дебальцевого, під час якого вони заохочують бойовиків
11:45, 16 лютого 2015Війна
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Російські "журналісти" виклали в мережу відео, на якому вони присутні під час обстрілу артилерією бойовиків міста Дебальцеве.
Російські журналісти захоплено реагували на удари по Дебальцевому / Скріншот видео
Відеозапис з обстрілом Дебальцевого 14 січня за кілька годин до початку перемир'я виклав на свій канал Saponkov, повідомляє Українська правда.
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Під час обстрілу він разом із журналістами Russia today і "Московського комсомольця" захоплено реагують на гаубичні удари по Дебальцевому.
"Дебальцівського котла ж немає. Це навчальний полігон. Холості", - "жартують" російські журналісти.
Раніше УНІАН повідомляв, що протягом доби "режиму тиші" бойовики завдали 88 ударів по Дебальцевому. Нагадаємо, що згідно з Мінськими домовленостям від 00:00 15 лютого діє режим припинення вогню.
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