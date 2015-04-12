ЗМІ: НАТО звинувачує Росію в поставках бойовикам танків Т-80 і Т-90

З такою заявою виступило 11 квітня німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, посилаючись на джерела в НАТО, пише Лента.ру.

«Ми продовжуємо бачити підтримку сепаратистів з боку Росії зброєю, військовослужбовцями і підготовкою кадрів. Росія перекидає війська і техніку через відкритий кордон з Україною», - наводить газета слова джерела.

Видання стверджує, що у сепаратистів зараз на руках більше російської зброї, ніж було на момент укладення другої мінської угоди. За його відомостями, бойовики отримують танки, БТР, артилерію і системи ППО. В тому числі, їм поставляються сучасні моделі танків Т-80 і Т-90.

Читайте такожІз тиражу бурятської газети вирізали шпальту про танкіста, пораненого під ДебальцевимПредставники НАТО і України вже не раз заявляли про наявність російських військ на Донбасі. Зокрема, генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю від 31 січня 2015 року аргументував це тим, що бойовики не можуть собі дозволити мати в арсеналі настільки сучасне озброєння.

Москва у свою чергу, не раз заявляла, що не є стороною "внутрішньоукраїнського конфлікту", і непричетна до подій на сході України і в Криму.