Бойовики кажуть, що вирішили не мучити і звільнити "останніх полонених" солдатів ЗСУ

Про це заявила так звана омбудсмен "ДНР" Дарина Морозова, повідомляє ТАСС.

"Відпустимо тих останніх 16 полонених, які у нас залишаються. Навіщо мучити людей", - сказала вона.

При цьому, за її словами, українська сторона продовжує утримувати 1340 бойовиків.

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"Київ не бажає виконувати мінські угоди, в яких міститься вимога звільнити полонених у форматі "всіх на всіх". Ми ж зі свого боку все виконали", - підкреслила "омбудсмен".

Раніше Морозова зазначала, що звільнити всіх полонених бойовиків Україні заважає відсутність закону про амністію.

Як повідомляв УНІАН, угоду про обмін полоненими було досягнуто на переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську 24 грудня.

Нагадаємо, 6 березня бойовики "ДНР" заявляли, що на території донецького аеропорту утримують 100 полонених українських військових.



