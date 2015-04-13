Бойовики обстріляли позиції "Азова" з танків та мінометів

Про це йдеться в повідомленні прес-служби полку на сторінці в соцмережі.

"О 5.30 ранку терористи, очевидно, не достатньо насолодившись вчорашнім, почали обстріл позицій "Азова" з танків і мінометів", - йдеться в повідомленні.

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За припущенням бійців, "агресія бойовиків пояснюється дуже просто: як стало відомо сьогодні, в результаті вчорашнього бою азовці ліквідували двох терористів - кулеметника і снайпера".

Як повідомляв УНІАН, всього 12 квітня з 18:00 до 00:00 бойовики здійснили 18 обстрілів українських військ в зоні АТО.