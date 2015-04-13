Бойовики обстріляли позиції "Азова" з танків та мінометів
Вранці в понеділок, 13 квітня, бойовики з танків та мінометів обстріляли позиції бійців полку "Азов".
Про це йдеться в повідомленні прес-служби полку на сторінці в соцмережі.
"О 5.30 ранку терористи, очевидно, не достатньо насолодившись вчорашнім, почали обстріл позицій "Азова" з танків і мінометів", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожБойовики застосували фосфорні боєприпаси під Донецьком - батальйон "Крим"
За припущенням бійців, "агресія бойовиків пояснюється дуже просто: як стало відомо сьогодні, в результаті вчорашнього бою азовці ліквідували двох терористів - кулеметника і снайпера".
Як повідомляв УНІАН, всього 12 квітня з 18:00 до 00:00 бойовики здійснили 18 обстрілів українських військ в зоні АТО.
О 5,30 ранку терористи, вочевидь, не достатньо насолодившись вчорашнім, знову почали обстріл позицій "Азову&qu.. http://t.co/iVfkwW8VTs
— Полк Азов (@Polk_Azov) April 13, 2015