Армії потрібні очі: 11 каналів будуть безкоштовно транслювати знятий волонтерами соціальний ролик

Про це йдеться в повідомленні групи "Повернися живим".

"Нарешті питання нічної оптики виходить на перший і загальнонаціональний план. Рік країна купувала каски, броники, возила воду і їжу, але хлопці воювали всліпу. Ніч наставала і їх вбивали впритул і в спину. Ми кричали, що мішком картоплі у війні не перемогти. І тепер наш крик почують всі, до кого можна достукатися", - пишуть волонтери.

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11 каналів («1 національний»,« 5 канал»,«112»,«ZIK», «Еспресо.ТБ», «24», «Тоніс», «Громадське.ТБ», «1+1», «М1», «Ера») погодилися транслювати ролик безкоштовно.