На Донбасі треба розмінувати 7 тисяч квадратних кілометрів - ДСНС

Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови ДСНС Зорян Шкіряк під час засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій, передає Радіо Свобода.

Це територія, яка звільнена від бойовиків, уточнив він.

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За попередньою оцінкою ДСНС, наразі ще необхідно знешкодити понад 75 тисяч боєприпасів і вибухонебезпечних предметів, додав Шкіряк.

За його словами, від липня минулого року ДСНС очистила Донецьку й Луганську області від понад 580 спеціально встановлених вибухових пристроїв і боєприпасів.

Від квітня 2014 року на території Донецької та Луганської областей проводиться антитерористична операція. Частину цих областей контролюють проросійські сепаратисти.

Раніше УНІАН повідомляв, що від початку року в зоні АТО знешкодили понад 2 тисячі вибухових пристроїв.