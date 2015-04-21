На Донбасі треба розмінувати 7 тисяч квадратних кілометрів - ДСНС
На Донбасі територія площею близько семи тисяч квадратних кілометрів потребує розмінування.
Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови ДСНС Зорян Шкіряк під час засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій, передає Радіо Свобода.
Це територія, яка звільнена від бойовиків, уточнив він.
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За попередньою оцінкою ДСНС, наразі ще необхідно знешкодити понад 75 тисяч боєприпасів і вибухонебезпечних предметів, додав Шкіряк.
За його словами, від липня минулого року ДСНС очистила Донецьку й Луганську області від понад 580 спеціально встановлених вибухових пристроїв і боєприпасів.
Від квітня 2014 року на території Донецької та Луганської областей проводиться антитерористична операція. Частину цих областей контролюють проросійські сепаратисти.
Раніше УНІАН повідомляв, що від початку року в зоні АТО знешкодили понад 2 тисячі вибухових пристроїв.