У штабі АТО заявляють, що російський генерал звів наклеп на українських військових

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook.

«Прес-центр штабу АТО повідомляє, що заява представника Збройних сил Російської Федерації в Спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-полковника Олександра Лєнцова про те, що за добу 18 квітня 2015 року в селі Широкине Волноваського району Донецької області було зафіксовано 410 мін, які начебто прилетіли з боку Збройних Сил України, не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, ця заява була зроблена ним в ефірі телеканалу «Россия-1» 19 квітня 2015 року, і широко «підхоплена» низкою інших російських телеканалів. Крім того, за даними прес-центру, ця інформація у викривленому вигляді була опублікована на інтернет-ресурсі, що контролюється незаконним збройним формуванням «ДНР», та згодом також була поширена деякими агенціями.

«Насправді заява генерал-полковника Олександра Лєнцова базується на упередженій інформації з недостовірних джерел у так званій «ДНР» та не відображає ані реального стану справ, ані спільної позиції СЦКК», - підкреслили у прес-центрі.

Коментуючи цю заяву, керівник української сторони в СЦКК генерал-майор Андрій Таран наголосив: «Я з подивом довідався про те, що мій російський колега поквапився оприлюднити неперевірену інформацію, яка абсолютно не відповідає дійсності та вводить в оману численну аудиторію. Я прикро вражений цим, оскільки ця інформація не підтверджується не тільки Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні, але й спільною черговою зміною СЦКК, до складу якої входять і представники Збройних сил Росії. Сподіваюся, що у подальшому російська сторона оперуватиме тільки перевіреною інформацією, оприлюднення якої сприятиме врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, а не посилюватиме напруженість», - наголосив Таран.