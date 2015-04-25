Ситуація в зоні АТО напружена – ввечері бойовики 21 раз обстріляли позиції військових

З 18.00 до опівночі незаконні збройні формування 21 раз обстріляли позиції українських військ вздовж лінії розмежування, повідомляє прес-центр АТО.

«На Донеччині бойовики обстрілювали із мінометів опорні пункти військових поблизу населених пунктів Піски, Ленінське, Опитне, Авдіївка та Гранітне. Артилерійському обстрілу з боку бандформувань були піддані позиції неподалік селища Зайцево», - йдеться у повідомленні.

У районі населених пунктів Піски, Опитне, Широкине та Авдіївка під час обстрілів сил АТО бойовики також застосовували зенітні установки, автоматичні гранатомети, снайперські гвинтівки та стрілецьку зброю.

На Луганщині бойовики відкривали вогонь із кулеметів по опорному пункту військових поблизу міста Щастя.

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Як зазначають у прес-центрі, обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося. Водночас, у небі над Приморським, Новоайдаром і Слов’яносербськом на Луганщині, а також над Гранітним, Талаківкою і Піщевиком на Донеччині були зафіксовані прольоти безпілотників бойовиків.