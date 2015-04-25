Бойовики вночі обстріляли з "Градів" українських військових і мирне населення

Сьогодні вночі на Донбасі бойовики із "Градів" обстріляли позиції українських військ та два населених пункти.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook

"У ніч на 25 квітня незаконні збройні формування на Донбасі знову вдалися до обстрілів позицій сил АТО та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”. З 1.10 до 1.15, а також з 2.10 до 2.20 злочинці випустили, відповідно, 40 і 20 ракет по опорному пункту українських військ поблизу села Гранітне на Донеччині. Крім того, вже вдруге за останній тиждень бандформування накрили вогнем із “Градів” мирних жителів. З 2.30 до 2.35 бойовики випустили 20 ракет із системи БМ-21 “Град” по населеному пункту Старогнатівка Волноваського району", - зазначається у повідомленні.

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За даними прес-центру АТО, також останнім часом значно зросла кількість обстрілів українських позицій з важких озброєнь. Лише цієї ночі незаконні збройні формування застосували по опорних пунктах неподалік Пісків та Авдіївки міномети калібру 120 міліметрів, а по позиціях у районі селища Гранітне – артилерію калібру 122 міліметри.

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«Таким чином, попри гучні заяви щодо необхідності мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, противник продовжує зухвало порушувати Мінські домовленості щодо дотримання режиму припинення вогню і відведення від лінії розмежування артилерійських систем калібру понад 100 міліметрів. Особливо цинічними і позбавленими здорового глузду виглядають дії бандформувань, коли ті накривають артилерійським вогнем або вогнем із реактивних систем залпового вогню мирне населення», - наголошують у прес-центрі АТО.