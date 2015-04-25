Журналіст Die Welt: на боці бойовиків воює близько сотні німців, абсолютна більшість - з країн СРСР

Журналіст газети Die Welt Уве Мюллер розповів DW, хто ці люди і які санкції чекають на бойовиків після повернення до Німеччини.

"Із цих ста - стільки їх, за даними моїх джерел у спецслужбах - ми змогли ідентифікувати добрий десяток і можемо сказати, що усі вони є німцями, котрі мають специфічний "бекграунд": народились у СРСР, у країнах-наступницях СРСР і тоді приїхали до Німеччини і вирішили воювати на боці сепаратистів у Східній Україні", - розповів журналіст.

За його словами українців серед них мало - встановлено лише двох, натомість багато вихідців із Казахстану. Також журналісти ідентифікували одну німкеню "без міграційного підґрунтя".

Читайте такожБільшість поляків і німців вважають Росію причетною до війни на Донбасі - опитування"Ми змогли ідентифікувати лише одну жінку - Пеґґі Зайтлер, східну німкеню з міста Віттенберг, яка приєдналася до сепаратистів ще на самому початку", - заявив Мюллер.

Він повідомив, що правоохоронні органи Німеччини вже вивчають дане питання.

"Досі їх не переслідували. І до нашої публікації німецькі правоохоронні органи не сприймали цей феномен. Після публікації це змінилося. Федеральному відомству з охорони конституції доручено вивчити це явище, отримати цілісну картину. Генеральний прокурор у Карлсруе - найвища структура кримінального переслідування - вже ініціював перевірку. Але цей процес ще тільки на початку", - сказав Мюллер.