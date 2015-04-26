Бойовики обстріляли Троїцьке в Луганській області

Як йдеться у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні після 5 години ранку бойовики обстріляли селище Троїцьке (Попаснянський район поблизу Дебальцевого) з мінометів. Усього було зроблено п'ять пострілів з боку окупованого Калинового. Міни вибухнули на території селищної ради, проте руйнувань житлового сектора або інфраструктури не сталося. Інформації про постраждалих мирних жителів і військовослужбовців внаслідок обстрілу не надходило.

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Крім Троїцького, бойові дії минулої доби велися ще в кількох населених пунктах на лінії розмежування вогню. У Кримському в районі протитуберкульозного диспансеру вчора ввечері і сьогодні вранці спалахували перестрілки з застосуванням автоматичної зброї (автомати Калашникова і кулемети).

А в Станиці Луганській після півночі біля мосту через Сіверський Донець сталося бойове зіткнення між бойовиками і українськими силовиками. За попередніми даними, поранених чи загиблих немає. На решті території області дотримувався режим бойової тиші.