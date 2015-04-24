У Троїцьке, що залишалося без електроенергії 3 місяці, подали світло - Москаль

Як йдеться у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, світло в Троїцькому пропало 21 січня, і ось тепер, через три місяці, його подачу нарешті відновили.

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«Троїцьке залишалося єдиним населеним пунктом без електроенергії на контрольованій Україною території Луганщини. Відновити світло тут було надзвичайно важко, оскільки, по-перше, ЛЕП зазнали сильних пошкоджень, по-друге, підходи до електроопор, що ведуть у село, в багатьох випадках були заміновані, а, по-третє, саме село розтягнуте на кілька десятків кілометрів, відповідно, лінії електропередач тут мають величезну довжину», - зазначає Москаль.

Згідно з повідомленням, на відновлювальні роботи довелося витратити величезні кошти й докласти максимум зусиль ремонтних бригад, утім, зараз більша частина села вже зі світлом, а на решту електроенергію подадуть найближчим часом.

За даними Москаля, на сьогодні на контрольованій урядом території області залишається єдиний населений пункт, у якому внаслідок бойових дій поки що не діє одна із систем життєзабезпечення - Трьохізбенка Новоайдарського району, яка все ще без газу. «Газопровід, що забезпечував село блакитним паливом, пошкоджений на окупованій території поблизу Сокільників, і допустити туди ремонтні бригади бойовики навідріз відмовилися (взимку одну з бригад навіть обстріляли з мінометів)», - пояснюють у прес-службі.

Зазначається, що прийнято рішення побудувати газопровід в обхід окупованих територій, та розроблено кошторис робіт, фінансування яких на себе візьме обласний бюджет.