Бойовики 46 раз обстріляли позиції українських військових - прес-центр

Як повідомляє прес-центр АТО, з опівночі до 18 годин бандформування провели уздовж лінії розмежування 46 обстрілів, в основному, зі стрілецької зброї.

"У Донецькій області лише неподалік селища Широкине противник 13 разів відкривав вогонь по нашому опорному пункту, у тому числі із мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 122 міліметри, танку та зенітної установки. Поблизу селища Піски злочинці відкривали вогонь із артилерії калібру 122 міліметри і танку, а також 5 разів – із мінометів калібру 120 міліметрів", - йдеться в повідомленні.

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"Також у районі Пісків близько 5-ої ранку відбулося нетривале бойове зіткнення, в ході якого сили АТО відбили напад противника", - відзначає прес-центр.

Обстрілу з різних видів зброї також піддавалися позиції сил АТО в районі Авдіївки, Опитного та Кірово.

У Луганській області бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових біля Кримського, двічі - у Щасті і Сокільниках.

"У небі неподалік Авдіївки та Гранітного наші підрозділи зафіксували прольоти двох безпілотників супротивника", - йдеться в повідомленні.