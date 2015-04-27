Бойовики вдруге за два дні обстріляли мирне населення на Донбасі

Бойовики вдруге за останні два дні влаштували артобстріл мирного населення на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр АТО у своєму Фейсбук. "Після 14 години незаконні збройні формування вдруге за останні два дні накрили артилерійським вогнем мирних мешканців. Злочинці обстріляли із мінометів населений пункт Чермалик Волноваського району Донецької області", - йдеться у повідомленні. Читайте такожБойовики використовують режим припинення вогню під Маріуполем для підвозу боєприпасів Нагадаємо, вчора вечері противник вів хаотичний вогонь із зенітної установки по населеному пункту Щастя Луганської області.

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