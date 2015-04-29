Ситуація в зоні АТО залишається напруженою: бойовики обстріляли Артемове, зруйновано 11 будинків

Незаконні збройні формування упродовж дня 24 рази обстріляли позиції сил Антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«29 квітня ситуація у зоні проведення Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях залишалася неспокійною. З опівночі до 18 години незаконні збройні формування провели 24 обстріли позицій українських військ, здебільшого із мінометів і стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на Донеччині злочинці 5 разів відкривали вогонь із 120-міліметрових мінометів по наших позиціях неподалік населеного пункту Піски, по одному разу – поблизу Широкиного, Опитного та Авдіївки.

Також із мінометів калібру 120 міліметрів бандформування обстріляли населений пункт Артемове, внаслідок чого 11 будинків житлового масиву зазнали руйнувань.

На Луганщині противник відкривав вогонь із автоматичних гранатометів, снайперської зброї, а також із ручного протитанкового гранатомета по позиціях сил АТО в районі Трьохізбенки і Сокільників.

Українські підрозділи зафіксували у небі неподалік населених пунктів Станиця Луганська та Проїзже Луганської області, а також Лединське Донецької області прольоти 3 безпілотники противника, два з яких було знищено.