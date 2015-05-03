У Мар'їнці через обстріл бойовиків загинув місцевий мешканець

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Вчора, близько 23 години, бойовики обстріляли Мар'їнку. Під обстріл потрапив блокпост українських військових. Також в результаті попадання снаряда на подвір'я приватного домоволодіння по вулиці Першотравнева отримав смертельне поранення чоловік 1959 року народження", - зазначив він.

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За даними Аброськіна, на місці працює слідчо-оперативна група Мар'їнського райвідділу міліції.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 3 травня в районі Мар'їнки військові вступили в бойове зіткнення з розвідувально-диверсійною групою. Злочинці вели вогонь з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Українські військовослужбовці відбили напад.