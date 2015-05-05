За добу в зоні АТО поранено трьох українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, минулої доби в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових не було, троє отримали поранення.

Нагадаємо, вчора у прес-центрі АТО повідомили, що бойовики 17 разів порушили режим дотримання припинення вогню.