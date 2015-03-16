Бойовики почали використовувати повний спектр розвідувальних сил: від безпілотників і РТР до диверсійних груп
Бойовики використовують повний спектр розвідувальних сил та засобів.
Для всієї зони АТО особливістю останніх 3-х днів стало різка активізація розвідувальних заходів з боку російсько-терористичних військ.
Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.
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"Противник використовує повний спектр розвідувальних сил і засобів: від БПЛА і засобів радіотехнічної розвідки (РТР) до диверсійно-розвідувальних груп. Зафіксована робота 2-х вузлів (центрів) РТР на ділянці від Тельманове до Горлівки, а також розгортання декількох командних пунктів і пунктів управління в районі на північ від Луганська і в смузі Стаханов-Первомайськ", - йдеться у повідомленні.