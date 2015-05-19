ОБСЄ: на сході України побільшало білоруських вантажівок

Як йдеться в тижневому звіті місії за період з 13 по 19 травня, за останній тиждень спостерігачі продовжують фіксувати збільшення кількості різних вантажівок, які перетинають українсько-російський кордон в обох напрямках.

"Спостережна місія продовжує стежити за самоскидами, які перевозять вугілля з Луганської області в Російську Федерацію через прикордонний пункт пропуску "Гуково", - сказано в звіті.

Спостерігачі відзначають інтенсивний рух товарних вантажівок, які перетинають кордон на прикордонному пункті "Донецьк" в обох напрямках.

Читайте такожОБСЄ: бойовики визнали, що «путінський гумконвой» привіз їм запчастини до техніки"В той час, коли більшість вантажівок зареєстровані в Луганській області, у звітний періоді спостережна місія фіксує вантажівки, які зареєстровані у Білорусі та які також перетинали кордон", - зазначається у звіті.

За даними місії, кількість вантажівок з Білорусі збільшилася у порівнянні з попереднім тижнем. Зокрема, загалом 26 таких вантажівок було помічено на прикордонному пункті "Донецьк".

Окремо зазначено, що місія спостерігала за бензовозами, які також перетинали кордон на обох пунктах пропуску. Ці вантажівки в основному мали на цистернах написи російською мовою "Пропан" та "Вогненебезпечно".