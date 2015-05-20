Впродовж дня бойовики продовжували обстріли українських позицій з різної зброї - штаб АТО

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, на Донецькому напрямку терористи з артилерії, мінометів і стрілецької зброї стріляли по Водяному, Пісках та Авдіївці. Неодноразово вогонь вів снайпер.

Щастя в Луганській області бойовики обстріляли зі 122-міліметрових мінометів, а Золоте - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Також тут вогонь вів снайпер.

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Широкине на Маріупольському напрямку терористи обстрілювали з танка, 82- та 122-міліметрових мінометів, автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї.

На Артемівському напрямку з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї бойовики стріляли по Кіровому, Ленінському, Майорському та Попасній; по Лозовому і Луганському - зі 120-міліметрових мінометів; з протитанкового ракетного комплексу та артилерії - по Розсадках.

Безпілотні літальні апарати противника були зафіксовані у небі за напрямками Щастя – Геєвка та Донецьке – Сміле.