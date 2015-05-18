В районі Новомихайлівки відбулося бойове зіткнення сил АТО з бойовиками

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. Цього разу практично весь свій вогонь злочинці зосередили на Донецькому напрямку. З мінометів, гранатометів, а також крупнокаліберних кулеметів бойовики неодноразово обстріляли Піски, Авдіївку та Опитне. В районі Новомихайлівки відбулося бойове зіткнення.

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На Артемівському напрямку з кулеметів бойовики обстріляли Ленінське.

На Луганському та Маріупольському напрямках ніч пройшла спокійно. Останні обстріли там відбулися вчора близько 19 години.

Безпілотники противника було помічено у небі за напрямками Трьохізбенка-Словяносербськ, Миронівський-Троїцьке, Миронівський-Попасна, Новоайдар-Северодонецьк, Райгородка-Щастя, Донецький-Словяносербськ.