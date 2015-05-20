Росія планувала почати війну після програшу Януковича на виборах - український офіцер

Таку точку зору висловив офіцер українського спецназу, який побажав залишитися анонімним, в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода.

"З тим, що Росія все це планувала заздалегідь, згоден. Я вважаю, що війна планувалася на 2015 рік, після програшу лояльного до Кремля Віктора Януковича на виборах. В результаті ситуація була б "розкачана" через уже створений підпільний осередок і завдяки відпрацьованим планам інформаційної війни, почалася б війна з метою розділити Україну по Дніпру. Майдан зірвав ці плани і змусив Росію поспішити", - вважає він.

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"Основну роботу, якщо говорити про регулярні частини армії РФ, виконують підрозділи артилерії, РЕБ (радіоелектронної безпеки), РЕР (радіоелектронної розвідки). Механізовані підрозділи регулярної армії РФ вступають у бій лише за крайньої потреби", - розповів співрозмовник видання.