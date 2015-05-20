Росія планувала почати війну після програшу Януковича на виборах - український офіцер
Росія планувала агресію проти України завчасно, розраховуючи розпочати війну після програшу на виборах лояльного до Кремля Віктора Януковича
Таку точку зору висловив офіцер українського спецназу, який побажав залишитися анонімним, в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода.
"З тим, що Росія все це планувала заздалегідь, згоден. Я вважаю, що війна планувалася на 2015 рік, після програшу лояльного до Кремля Віктора Януковича на виборах. В результаті ситуація була б "розкачана" через уже створений підпільний осередок і завдяки відпрацьованим планам інформаційної війни, почалася б війна з метою розділити Україну по Дніпру. Майдан зірвав ці плани і змусив Росію поспішити", - вважає він.
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"Основну роботу, якщо говорити про регулярні частини армії РФ, виконують підрозділи артилерії, РЕБ (радіоелектронної безпеки), РЕР (радіоелектронної розвідки). Механізовані підрозділи регулярної армії РФ вступають у бій лише за крайньої потреби", - розповів співрозмовник видання.