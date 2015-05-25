Екс-глава розвідки прогнозує продовження операцій, подібних ліквідації бойовика Мозгового

Про це заявив генерал армії України, екс-керівник зовнішньої розвідки Микола Маломуж, повідомляє 112.ua.

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"У цій ситуації є сенс говорити про такі групи, які виконують спецзавдання, а особливо це пов'язано з тим, що суперечність є мыж Плотницьким і Мозговим, це як раз був привід для того, щоб дати шлях, начебто, слідства до Плотницького... але це працюють спеціальні служби, використовуючи різні угруповання для контрактації та їх знищення. Тому, в даній ситуації, спеціальні служби провели операцію щодо Мозкового, але буде продовження", - заявив.

Як відомо, повідомлення про загибель Мозгового в результаті обстрілу його машини на трасі Перевальськ-Луганськ з'явилось 23 травня. За попередніми повідомленнями, разом з ним під час обстрілу загинули 7 чи 8 чоловік.

Разом з тим російські прокремлівські ЗМІ і самі бойовики поклали відповідальність за загибель Мозгового на українських силовиків.

Як заявив так званий "начальник слідчого відділу прокуратури луганщини" Леонід Ткаченко, були обстріляні три автомобілі, в яких рухалися представники угрупування "Призрак", в тому числі їх лідер Олексій Мозговий, охоронець, водій і прес-секретар.