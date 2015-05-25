Бойовики планують захоплення Авдіївки через коксохімічний завод - ЗМІ

Про це йдеться в статті американського видання Newsweek, повідомляє «Апостроф».

"Наступний наступ, найімовірніше, розпочнеться на північ від Донецька. У місті Авдіївка, розташованому в 16 км від Донецька і контрольованому урядовими військами, проживає менше 35 тис. чоловік. Там також знаходиться коксохімічний завод — один з найбільших виробників коксу в Європі", — зазначає оглядач видання.

На його думку, захоплення цього заводу стане стратегічно важливою перемогою для бойовиків, оскільки підприємство є головним постачальником коксу для сталеливарної промисловості Донбасу.

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При цьому, аналізуючи можливість наступу бойовиків на Маріуполь, Newsweek її відкинув.

"По-перше, у сепаратистів немає достатнього військового потенціалу. По-друге, взяття Маріуполя потребує припливу свіжих сил, які сепаратисти не зможуть розгорнути без допомоги російських добровольців". Кремль повністю втратить право заперечувати свою причетність до конфлікту, якщо він направить 100 тис. військовослужбовців на схід України", — наголошується в статті.