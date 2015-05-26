У Києві поховали загиблого під Савур-Могилою Темура Юлдашева

Як передає кореспондент Радіо Свобода, в закритій труні у останню путь бійця провели побратими, бійці батальйонів «Айдар», бійці ЗСУ, волонтери.

«Всі знають його як воїна, а ми знаєм його як дуже добру і лагідну людину. Він міг і обійняти, і насварити, але робив це з любов'ю. Ми завжди будемо відчувати його любов», – сказала старша донька бійця.

Присутній на похороні депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко пообіцяв, що всі необхідні документи будуть оформлені, діти Темура Юлдашева отримають безкоштовну освіту, а самого бійця, за його словами, нагородять званням Героя України.

Читайте такожНа Савур-Могилі загинув командир спецбатальйону МВС Темур ЮлдашевТемур Юлдашев – професійний військовий, тренер-штангіст, чемпіон з важкої атлетики. Одним з першихзібрав добровольчий батальйон для захисту міста Луганська від проросійських сил.

Після офіційного оформлення батальону «Темур» Юлдашева та його добровольців відправили в школу міліції в місто Щастя Луганської області для проходження підготовки. Однак при в’їзді до міста автобуси з бійцями зупинили місцеві жителі, яких супроводжували люди зі зброєю. В результаті Тимур обміняв себе в обмін на свободу бійців. Він сам здався в полон, а добровольців відпустили.

28 квітня Темур потрапив у підвал будівлі СБУ. У полоні перебував 35 днів. Проте бійцю вдалося втекти і вже в кінці червня він був у Києві. Пройшовши фізичну реабілітацію в Києві і зібравши новий батальйон, Темур Юлдашев знову вирушив на Донбас.

26 серпня загинув у бою під Савур-Могилою.

У кінці березня 2015 року українські ЗМІ повідомили, що тіло загиблого комбата ідентифіковано.