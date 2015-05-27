Військовий експерт вважає, що на Донбасі створюються всі умови для наступу бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«З тих подій, які зараз відбуваються на Донбасі, в Україні, Росії і на Заході, я поки не бачу, аби кремлівське керівництво змінило свої цілі. Воно змінює риторику, різні способи досягнення цих цілей, але самі цілі не змінюються», - вважає він.

На думку Сунгуровського, «зараз Кремль ставить основним пріоритетом використання не військової, а «м'якої сили». Але «м'яка сила» має одну особливість, - вона розрахована на сприйнятливість об'єкта, на який спрямована, а саме, на Україну. Так от, щоб Україна стала більш сприйнятливою, до неї застосують «жорстку силу». Тобто те, що зараз відбувається в зоні АТО, постійні обстріли, постійне порушення Мінських угод – це попередження, що якщо Україна не слухатиметься, не захоче йти на переговори і на поступки, то чекайте ось тієї самої агресії».

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І для цього, як вважає військовий експерт, на Донбасі буде створено всі необхідні передумови для подальшого наступу, «тобто нарощується жива сила й технічне оснащення».

«Путіну зараз не потрібна просто агресія, йому потрібен успіх. Будь-яка дія, яка не скінчиться перемогою, поховає його остаточно. Тому ця перевага, яка створюється в зоні АТО, вона має бути відчутною. Тобто сили сепаратистів мають набагато перевершувати сили, які обороняються. У тій ситуації, яка існує з відведенням озброєнь, вона цьому сприяє. Для того, щоб підтягнути ті сили, які ми підвели – потрібен час», - повідомив він.

На думку Сунгуровського, найближчим часом можливі якісь дії з розширенням непідконтрольної Україні території на Донбасі, але ці території не будуть великими.

«Це не так сильно цікавить Путіна, для нього становлять інтерес ті проривні ефекти, для того, щоб посадити Україну і Захід за стіл переговорів, але з козирями в руці у Путіна. Тобто змусити сторону противника піти на ті поступки, які йому потрібні, а йому потрібне визнання автономного статусу цих так званих «республік», йому бажано мати коридор у Крим, при цьому щоб Україна надала добровільно, бо сил для того, щоб його пробити і утримувати у Путіна немає», - припускає експерт.