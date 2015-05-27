Військовий експерт вважає, що на Донбасі створюються всі умови для наступу бойовиків
Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що на Донбасі створюються всі необхідні передумови для подальшого наступу російсько-терористичних військ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«З тих подій, які зараз відбуваються на Донбасі, в Україні, Росії і на Заході, я поки не бачу, аби кремлівське керівництво змінило свої цілі. Воно змінює риторику, різні способи досягнення цих цілей, але самі цілі не змінюються», - вважає він.
На думку Сунгуровського, «зараз Кремль ставить основним пріоритетом використання не військової, а «м'якої сили». Але «м'яка сила» має одну особливість, - вона розрахована на сприйнятливість об'єкта, на який спрямована, а саме, на Україну. Так от, щоб Україна стала більш сприйнятливою, до неї застосують «жорстку силу». Тобто те, що зараз відбувається в зоні АТО, постійні обстріли, постійне порушення Мінських угод – це попередження, що якщо Україна не слухатиметься, не захоче йти на переговори і на поступки, то чекайте ось тієї самої агресії».
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І для цього, як вважає військовий експерт, на Донбасі буде створено всі необхідні передумови для подальшого наступу, «тобто нарощується жива сила й технічне оснащення».
«Путіну зараз не потрібна просто агресія, йому потрібен успіх. Будь-яка дія, яка не скінчиться перемогою, поховає його остаточно. Тому ця перевага, яка створюється в зоні АТО, вона має бути відчутною. Тобто сили сепаратистів мають набагато перевершувати сили, які обороняються. У тій ситуації, яка існує з відведенням озброєнь, вона цьому сприяє. Для того, щоб підтягнути ті сили, які ми підвели – потрібен час», - повідомив він.
На думку Сунгуровського, найближчим часом можливі якісь дії з розширенням непідконтрольної Україні території на Донбасі, але ці території не будуть великими.
«Це не так сильно цікавить Путіна, для нього становлять інтерес ті проривні ефекти, для того, щоб посадити Україну і Захід за стіл переговорів, але з козирями в руці у Путіна. Тобто змусити сторону противника піти на ті поступки, які йому потрібні, а йому потрібне визнання автономного статусу цих так званих «республік», йому бажано мати коридор у Крим, при цьому щоб Україна надала добровільно, бо сил для того, щоб його пробити і утримувати у Путіна немає», - припускає експерт.