Росія готується до масштабного наступу в Україні – військовий експерт США

Як повідомляє Голос Америки, про це заявив президент фонду "Потомак" американський військовий експерт Філіп Карбер під час презентації доповіді "Поза Мінськом 2: перспективи для нового російського наступу".

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"До сьогодні вони (російські війська) мали окремі батальйонно-тактичні групи - дуже невеликі підрозділи. Тепер росіяни організовують їх у бригади та корпуси. Це відбувається на території Донбасу, а не на території Росії. Офіцери там – росіяни, командування та штаб – російські, зброя та боєприпаси – також звідти. Єдина причина, чому їм потрібна така велика організація – це щоб мати можливість проводити наступальні операції, просуватися у глиб території значно швидше", - заявив Карбер.

За його словами, у разі повномасштабного наступу не лише Україна, але й Захід зіткнеться з гуманітарною катастрофою.

"20 мільйонів людей стануть біженцями. На сьогодні в Україні вже 1 мільйон переселенців зі Сходу. Усі центри з їхнього прийому переповнені. У разі військової операції від 10 до 20 мільйонів українців почнуть рухатися у бік Заходу. Так, захоплена територія буде великим шматком для Путіна, але якщо він це зробить… Ми говоримо про Європу, яка стане цілковито іншою у наступні 20-30 років", - зазначив Карбер.

Виходом зі ситуації яка склалася, за словами Карбера, повинна стати військова підтримка Заходом України.

"Для цього потрібно надати Україні зброю та відмінити негласне ембарго на її постачання", - підкреслив президент фонду "Потомак".