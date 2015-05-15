Росія готується до масштабного наступу в Україні – військовий експерт США
У структурі російсько-терористичних військ на Донбасі відбуваються серйозні зміни, що може свідчити про підготовку масштабних наступальних операцій.
Як повідомляє Голос Америки, про це заявив президент фонду "Потомак" американський військовий експерт Філіп Карбер під час презентації доповіді "Поза Мінськом 2: перспективи для нового російського наступу".
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"До сьогодні вони (російські війська) мали окремі батальйонно-тактичні групи - дуже невеликі підрозділи. Тепер росіяни організовують їх у бригади та корпуси. Це відбувається на території Донбасу, а не на території Росії. Офіцери там – росіяни, командування та штаб – російські, зброя та боєприпаси – також звідти. Єдина причина, чому їм потрібна така велика організація – це щоб мати можливість проводити наступальні операції, просуватися у глиб території значно швидше", - заявив Карбер.
За його словами, у разі повномасштабного наступу не лише Україна, але й Захід зіткнеться з гуманітарною катастрофою.
"20 мільйонів людей стануть біженцями. На сьогодні в Україні вже 1 мільйон переселенців зі Сходу. Усі центри з їхнього прийому переповнені. У разі військової операції від 10 до 20 мільйонів українців почнуть рухатися у бік Заходу. Так, захоплена територія буде великим шматком для Путіна, але якщо він це зробить… Ми говоримо про Європу, яка стане цілковито іншою у наступні 20-30 років", - зазначив Карбер.
Виходом зі ситуації яка склалася, за словами Карбера, повинна стати військова підтримка Заходом України.
"Для цього потрібно надати Україні зброю та відмінити негласне ембарго на її постачання", - підкреслив президент фонду "Потомак".