Військові попередили теракт на мітингу в Станиці Луганській

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

"28 травня у Станиці Луганській група військової контррозвідки отримала оперативну інформацію про те, що біля будівлі Пенсійного фонду в Станиці Луганській терористи планують привести в дію вибухонебезпечний предмет під час великого скупчення людей, які хотіли провести там зібрання з вимогою відкрити пішохідний перехід через зруйнований міст", - йдеться в повідомленні.

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Однак, за даними прес-центру, наші сапери розмінували встановлений радіокерований фугас, зроблений зі 120 мм міни. Теракту вдалося уникнути.

"Ми усвідомлювали небезпеку, яку несе цей вибуховий пристрій терористів, але гаяти час було неприпустимо. Тому, розміновували фугас з усіма заходами безпеки прямо на місці. Ми взяли під контроль ділянку місцевості і зробили свою справу. На щастя, поблизу не трапилось нікого з цивільних. Сподіваємось, цей випадок наочно продемонструє мешканцям Луганщини реальну позицію носіїв "руського міра" щодо місцевих жителів", - говорить офіцер військового спецназу, який брав участь ліквідації спроби терористичної атаки.

У військовій контррозвідці повідомили, що за фактом даного інциденту порушено кримінальне провадження за статтею "Тероризм"

Окрім того, як зазначається, терористи не припиняють обстрілювати позиції українців на всіх напрямках. Розпочинаючи з 18.00 години вчорашнього вечора, бандити з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Широкиному. Після 20.00 на Маріупольському напрямку було тихо.

Згідно з повідомленням, на Донецькому напрямку загарбники використовуючи 120 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети гатили по Піскам, Опитному, Мар’їнці. Застосовувалась і стрілецька зброя.

На Луганському, - використовуючи переважно гранатомети, варвари 21 століття стріляли по Станиці Луганській, Щастю, Золотому-4 та Трьохізбенці.

На Артемівському – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Кірове. З нуля годин на Артемівському напрямку було тихо.

Довідка УНІАН. 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - в стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.