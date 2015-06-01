У Донецькій області жорстоко побили міліціонера - МВС

Про це заявив заступник начальника ГУ МВС у Донецькій обл. Ілля Ківа, повідомляє телеканал "24".

а його словами, співробітник міліції прямував на блокпост на своєму автомобілі, проте машина зламалася, і йому довелося зупинитися. Саме в цей час троє місцевих жителів напали на чоловіка і побили його. Як зазначив Кива, правоохоронці били його дуже жорстоко, а коли подумали, що він помер, відтягли його до річки.

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Також Ківа повідомив, що одного з нападників вдалося затримати за прикметами, які описав сам міліціонер. Ще двох фігурантів активно шукають.