ОБСЄ заявляє про зникнення з місць зберігання на Донбасі важкого озброєння

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували відсутність деякого важкого озброєння бойовиків в місцях зберігання.

Про це пише DT.ua з посиланням на звіт місії.

Відзначається, що шість 122-мм САУ "Гвоздика", зникнення яких було відзначено ще 29 травня, досі відсутні у місцях зберігання. Крім того, зникла одна 152-мм САУ "Мста".

Читайте такожОБСЄ продовжує спостерігати, як Росія краде вугілля з ДонбасуСММ проінспектувала й місця зберігання важкого озброєння української армії. Так, представники ОБСЄ зафіксували, що з одного місця зберігання зникли дві установки БМ-21 "Град", і п'ять "Градів" з іншого місця зберігання.

Як раніше повідомляв УНІАН, спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляє, що продовжує фіксувати невідведене важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі.