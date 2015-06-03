ОБСЄ заявляє про зникнення з місць зберігання на Донбасі важкого озброєння
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі фіксує пропажу військової техніки з місць зберігання на Донбасі.
Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували відсутність деякого важкого озброєння бойовиків в місцях зберігання.
Про це пише DT.ua з посиланням на звіт місії.
Відзначається, що шість 122-мм САУ "Гвоздика", зникнення яких було відзначено ще 29 травня, досі відсутні у місцях зберігання. Крім того, зникла одна 152-мм САУ "Мста".
Читайте такожОБСЄ продовжує спостерігати, як Росія краде вугілля з ДонбасуСММ проінспектувала й місця зберігання важкого озброєння української армії. Так, представники ОБСЄ зафіксували, що з одного місця зберігання зникли дві установки БМ-21 "Град", і п'ять "Градів" з іншого місця зберігання.
Як раніше повідомляв УНІАН, спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляє, що продовжує фіксувати невідведене важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі.