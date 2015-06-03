Частина Донецька залишилася без води
16:51, 03 червня 2015Війна
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У Донецьку відсутня подача води на Текстильник, Мирний, Блакитний, Широкий, південну частину Ленінського і більшу частину Петровського районів.
Знеструмлено Петровський і Південний водопровідні вузли / 62.ua
Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах, передає 62.ua. За їх даними, через попадання снарядів знеструмлено Петровський і Південний водопровідні вузли.
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Нагадаємо, сьогодні російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найбільший удар був нанесений в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, поблизу Донецька. Українські військові відбили наступ.
За минулу ніч бойовики в районі Мар'їнки і Красногорівки провели близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.
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